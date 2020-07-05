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"Динамо" не сумело отобрать очки у "Шахтера" (ВИДЕО)

05.07.2020 09:00
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"Динамо" не сумело отобрать очки у "Шахтера" (ВИДЕО)

В субботу, 4-го июля, "Динамо" и "Шахтер" провели последнюю очную встречу в сезоне 2019/2020, сообщает 24 канал.
"Бело-синие" потерпели очередное поражение от "Шахтера" в рамках нынешнего сезона (3:2). В первом тайме "Шахтер" провел два гола: отличились Степаненко и Коноплянка.
После перерыва "Динамо" возобновило паритет. По голу провели Вербич и Де Пена.
Решающий мяч в игре забил Алан Патрик после прекрасного паса Тайсона.



Теги: футбол, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
 
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