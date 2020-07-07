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"Динамо" – "Ворскла". Анонс и прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

07.07.2020 15:00
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"Динамо" – "Ворскла". Анонс и прогноз букмекеров на финал Кубка Украины

8 июля, в 21:30 по киевскому времени «Динамо» и «Ворскла» встретятся в финале Кубка Украины. Матч состоится в Харькове на ОСК «Металлист», сообщает Sport.ua.
Ярко выраженным фаворитом букмекеры считают киевлян. На победу «бело-синих» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.33, на ничью - 5.8, поражение оценено в 8.1. Завоевание трофея динамовцами потянет на 1.112, полтавчанами – на 6.2.
Поединок покажут сразу два украинских телеканала. В бесплатном доступе будет транслировать UA:Перший. Также по подписке можно будет увидеть матч на канале "Футбол1".



Теги: футбол, прогноз, Кубок Украины, букмекер, анонс
 
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