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Шахтер узнал возможного соперника по четвертьфиналу Лиги Европы
В Ньоне состоялась жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги Европы, сообщает Корреспондент.net.
Победители стадии 1/8 определятся 5-6 августа, но с кем они встретятся на следующем этапе уже известно. В жеребьевке был представлен только один украинский клуб - Шахтер, которому предстоит ответный матч 1/8 против Вольфсбурга.
В случае, если "горняки" пройдут немецкого соперника и выйдут в 1/4, то им предстоит встретиться с победителем пары Базель - Айнтрахт. В первом матче швейцарцы выиграли 3:0.
Если "горняки" пройдут и Вольфсбург, и соперника по 1/4 финала, то в полуфинале встретятся с победителем группы Интер/Хетафе/Байер/Рейнджерс.
Все матчи завершающих стадий Лиги Европы пройдут в Германии в формате финального турнира по принципу плей-офф. Четвертьфинальные поединки запланированы на 10-11 августа.
Теги: жеребьевка, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
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