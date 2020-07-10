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УЕФА определил место проведения матча «Шахтер» - «Вольфсбург»
10.07.2020 08:00
В четверг УЕФА принял решение о том, где нужно проводить ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, сообщает Sport.ua.
Исполнительный комитет постановил, что игры должны пройти согласно изначальному плану, то есть на поле тех команд, которые первые поединки играли на выезде.
В итоге матч 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Вольфсбург» пройдет в Харькове (или Киеве) 5 или 6 августа. Первый матч в Германии команда Луиша Каштру выиграла 2:1.
Матчи пройдут без зрителей.
Теги: футбол, УЕФА, Лига Европы, ФК "Шахтёр"
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