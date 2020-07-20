Последние новости раздела
- «Динамо» нашло замену Михайличенко16:00
- «Шахтер» упустил победу в матче с «Александрией»08:00
- "Шахтер" в матче с "Колосом" установил два рекорда (ВИДЕО)10:00
- В УПЛ назвали дату матча за Суперкубок Украины16:00
- Шахтер узнал возможного соперника по четвертьфиналу Лиги Европы16:00
- УЕФА определил место проведения матча «Шахтер» - «Вольфсбург»08:00
- Динамо в драматическом финале завоевало Кубок Украины (ВИДЕО)08:00
- "Динамо" – "Ворскла". Анонс и прогноз букмекеров на финал Кубка Украины15:00
- "Карпаты", пропустившие две игры с "Мариуполем", исключат из УПЛ11:00
- "Динамо" не сумело отобрать очки у "Шахтера" (ВИДЕО)09:00
«Шахтер» упустил победу в матче с «Александрией»
20.07.2020 08:00
19 июля «Шахтер» вничью сыграл с «Александрией» – 2:2, сообщает, сообщает РПД «Донецкие новости».
Игра состоялась в рамках чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги (УПЛ). Встречались в городе Александрия (Кировоградская обл.).
Первый гол матча забили «горняки» на 23-й минуте. 0:1. «Соломон получил передачу от Тете, придержал, а затем вернул мяч – бразилец убрал с пути защитника и был точен!», – отмечает пресс-служба ФК «Шахтер».
32-я минута – 0:2. Соломон идеальным ударом с правой поверх стенки направил мяч в «девятку».
На последних минутах «Александрии» удалось сравнять счет: соперник забил годы на 89-й и 90-й минутах.
Теги: футбол, Чемпионат Украины, ничья, ФК "Шахтёр"
Читайте также:
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"16:00
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе14:00
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»09:00
- В ОРДЛО подтвердили 2127 случаев заражения коронавирусом17:00
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"15:00
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко15:00
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины10:00
- Украинка заняла первое место на «Славянском базаре»17:00
- «Динамо» нашло замену Михайличенко16:00
- Французские эксперты извлекли данные черных ящиков сбитого в Ираке самолета МАУ15:00
- В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками (ВИДЕО)14:00
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 июля12:00
- В России заявили о готовности вакцины от коронавируса11:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"10:00
- Пушилин пообещал открыть "границу" с "ЛНР"09:00
- В Париже появился "кинотеатр на воде"08:00
- Все о весовом контроле на украинских дорогах17:00
- Будут ли в Украине дешевые кредиты на жилье?17:00
- Пандемия не помеха. Как работает программа «Большое строительство»?17:00
- 129 вместо 490: Зачем сокращать количество районов в областях?17:00
- Какой утюг подойдет для семьи с ребенком18:00
- Культура важна. Главное в законе о поддержке креативных индустрий16:00
- Украина как партнер расширенных возможностей НАТО15:00
- Как управлять телевизором со смартфона?13:30
- Поддержка МВФ: зачем и на что пойдут деньги?15:00
- Зачем Украине закон о «ворах в законе»?14:00
- Житель Донецка рассказал о поездке в Украину через "ЛНР"
- В Донецке появились предложения поездок на КПВВ «Станица Луганская»
- В "ДНР" заявили об обширной агентурной сети в спецслужбах Украины
- В оккупированном Луганске переименовали университет им. Шевченко
- Ситуация на КПВВ в зоне ООС на Донбассе
- Оккупационные власти "ДНР" объявили дату очередного открытия КПВВ "Еленовка"
- Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля
- В ОРДО опубликовали список "легальных" "курортов"
- В "ДНР" рассказали об итогах работы КПП «Еленовка» 20 июля
- СБУ задержала одного из "создателей" "ЛНР"