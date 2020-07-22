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Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо"

22.07.2020 13:00
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Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо"

Возвращения Сергея Реброва на пост главного тренера киевского "Динамо" не произойдет. 46-летний наставник венгерского "Ференцвароша", получив на днях предложение от украинского клуба, в итоге ответил отказом, сообщает Украинская правда.
Теперь руководство "Динамо" вынуждено перейти к рассмотрению других кандидатов на должность главного тренера команды.
Сообщается, что, несмотря на слухи вокруг наставника луганской "Зари" Виктора Скрипника, кандидатура этого специалиста пока не является приоритетной для "Динамо".
Сейчас в поле зрения руководства клуба – главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов.
Также в "Динамо" рассматривается вариант с приглашением иностранного специалиста, имя его не называют, но отмечают, что оно прекрасно известно украинскому болельщику.



Теги: тренер, отказ, Сергей Ребров, ФК "Динамо" Киев
 
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