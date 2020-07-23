Главным тренером "Динамо" стал экс-наставник "Шахтера"

23.07.2020 15:15

Новым главным тренером футбольного клуба «Динамо» назначен известный румынский специалист Мирча Луческу, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт заключен на два года с опцией прологнации еще на год.

Свою тренерскую карьеру Луческу начал в сезоне 1979/1980. С того времени он работал в более чем десяти клубах и национальных сборных, став одним из самых титулованных тренеров в мире. Среди стран, в которых работал в качестве тренера Луческу – Румыния, Италия, Турция, Украина.