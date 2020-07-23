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УАФ разрешила болельщикам посещать футбольные матчи
Болельщики смогут побывать на матчах плей-офф УПЛ. Допуск болельщиков на стадионы согласовал министр здравоохранения Максим Степанов. Об этом сообщил в Фейсбуке президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко, информирует Цензор.НЕТ.
Зрителей допустят на матчи плей-офф Украинской футбольной премьер-лиги за путевку во второй квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА, которые состоятся 25 и 29 июля.
"Как и обещал ранее, трибуны стадионов, где будут проходить матчи, будут заполнены на 25%. Конечно же, кроме соблюдения дистанции, зрители, как и все участники поединков, будут также обязаны соблюдать и другие требования карантинного режима", - написал Павелко.
Он отметил, что в случае положительного опыта проведения этих матчей и в условиях благоприятной эпидемической ситуации, в августе Минздрав рассмотрит возможность допуска на сектора стадионов уже 50% зрителей от общего количества имеющихся мест на трибунах.
Теги: футбол, стадион, карантин, болельщик
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