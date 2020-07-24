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Легендарный Майк Тайсон возвращается на ринг

24.07.2020 17:00
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Легендарный Майк Тайсон возвращается на ринг

12 сентября в Лос-Анджелесе на стадионе Dignity Health Sports Park состоится товарищеский боксерский поединок между двумя легендарными боксерами - Майком Тайсоном и Роем Джонсом, сообщает 112 Украина.
Бой продлится 8 раундов. По калифорнийским правилам, боксеры обязаны быть в шлемах. Но, возможно, для экс-чемпионов мира сделают исключение. Бой покажут по системе pay-per-view на стриминг-платформе Triller.
"Мы матёрые боксёры и знаем, как о себе позаботиться. С нами всё будет в порядке. Почему я возвращаюсь? Потому что могу. И другие могут. То, что тебе 54 года, не значит, что надо начинать новую карьеру или что жизнь закончена. Вовсе нет, когда чувствуешь себя так распрекрасно, как я сейчас", - сказал Тайсон.
Напомним, 54-летний Майк Тайсон последний раз выходил официально в ринг в 2005 году, проиграв тогда Кенни Макбрайду. А 51-летний Рой Джонс совсем недавно закончил карьеру, в 2018 году победив Скотти Сигмона.



Теги: бокс, бой, Майк Тайсон
 
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