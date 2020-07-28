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Суркис опроверг отказ Луческу тренировать киевское Динамо

28.07.2020 11:00
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Суркис опроверг отказ Луческу тренировать киевское Динамо

Румынские СМИ сообщили, что Мирча Луческу передумал тренировать киевское Динамо, сообщает football.ua.
Также они опубликовали комментарий тренера, в котором тот заявил, что не может работать "в условиях вражды с представителями ультрас, которые оказывают наиболее активную поддержку клубу".
Однако президент Динамо Игорь Суркис, как и ранее, опровергает информацию об уходе Луческу. "Все нормально. Есть у Динамо тренер", — заявил Суркис в разговоре с Игорем Цыганыком.
Журналист утверждает, что эти слова были произнесены после беседы Игоря Михайловича с Мирчей Луческу.
Отметим, что Мирчу Луческу назначили главным тренером Динамо лишь четыре дня назад, 23 июля.



Теги: Мирча Луческу, конфликт, ультрас, ФК "Динамо" Киев
 
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