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Стал известен состав нового тренерского штаба ФК "Динамо"

30.07.2020 16:00
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Стал известен состав нового тренерского штаба ФК "Динамо"

Мирча Луческу сегодня был официально представлен в качестве главного тренера киевского "Динамо". Видеотрансляция события велась на клубном Youtube канале, сообщает РБК-Украина.
Румынский специалист во время презентации рассказал, что в его тренерский штаб войдут Огнен Вукоевич, Олег Гусев, Диего Лонго и Михаил Михайлов. Также наставник рассказал об их функциях в клубе.
Гусев будет заниматься группой атаки, а Вукоевич - работать с игроками середины поля. Сам наставник будет заниматься обороной и контролировать общий процесс.
Тренером по физической подготовке будет итальянец Диего Лонго. Также он будет заниматься проблемами в организации. Тренером вратарей остается Михаил Михайлов, который также входил в тренерский штаб предыдущего наставника Алексея Михайличенко. Сам Михайличенко вернется в клуб на должность спортивного директора.
Также в тренерском штабе будет работать молдавский специалист Эмил Карас. На презентации Луческу он исполнял роль переводчика.



Теги: Мирча Луческу, тренер, штаб, ФК "Динамо" Киев
 
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