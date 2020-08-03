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ФК "Мариуполь" провел первую тренировку с новым главным тренером
03.08.2020 10:00
ФК "Мариуполь" следующий сезон начнет с новым главным тренером. После отставки Александра Бабича, который будет назначен главным тренером "Зари", его преемником в "Мариуполе" стал Остап Маркевич, сообщает Sport.ua.
42-летний Остап Маркевич уже прибыл в Мариуполь и 2 августа познакомился с командой, проведя с ней первую тренировку. При этом ожидается, что официально о том, что Маркевич-младший возглавит азовский клуб, будет объявлено 3 августа. Помощниками Остапа Маркевича станут тренеры, которые работали с ним в тренерском штабе "Черноморца".
Теги: Мариуполь, тренировка, тренер
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