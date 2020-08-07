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Стал известен соперник "Шахтера" в четвертьфинале Лиги Европы
07.08.2020 08:00
Определился соперник "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы 2019/20, сообщает Sport.ua.
Им стал швейцарский "Базель", который, имея гандикап в три мяча (3:0), и в ответном матче 1/8 финала переиграл немецкий "Айнтрахт" (1:0).
Противостояние "Шахтер" – "Базель" будет состоять из одного матча, который пройдет 11 августа в Гельзенкирхене.
Теги: Лига Европы, ФК "Шахтёр", противник
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