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Интер — Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинальный матч Лиги Европы

17.08.2020 16:00
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Интер — Шахтер: прогноз букмекеров на полуфинальный матч Лиги Европы

Сегодня Шахтер в полуфинале Лиги Европы сыграет против Интера и попытается пробиться в решающую стадию турнира. Аналитики считают шансы подопечных Антонио Конте на успех более высокими, сообщает football.ua.
Так, на победу Интера коэффициент составляет 1,78, а вероятность успеха Шахтера оценивается показателем 4,5. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 4.
Матч Интер – Шахтер состоится в Дюссельдорфе и начнется в 22:00 по киевскому времени. Игру будет транслировать телеканал "Футбол 1", начиная с 21:55.



Теги: букмекер, полуфинал, Лига Европы, ФК "Шахтёр", анонс
 
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