"Шахтер" вылетел из Лиги Европы за шаг до финала (ВИДЕО)

18.08.2020 08:00

Донецкий "Шахтер" в полуфинале Лиги Европы проиграл миланскому "Интеру", пропустив пять мячей. "Интер" - "Шахтер" – 5:0, сообщает LIGA.net.

Команды играли на нейтральном поле в Дюссельдорфе, игра прошла без зрителей.

Первый гол в ворота украинцев на 19-ой минуте матча забил Мартинес. На перерыв команды ушли со счетом 0:1.

Второй мяч забил Д'Амброзио на 64-ой минуте игры, третий на 74-ой – Мартинес, четвертый и пятый на счету Лукаку на 78-ой и 83-ей минутах игры.

"Интер" встретится в финале турнира с испанской "Севильей", которая накануне обыграла "Манчестер Юнайтед" (2:1).