Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Украинским болельщикам снова запретили посещать футбольные матчи

20.08.2020 17:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинским болельщикам снова запретили посещать футбольные матчи

Первые туры нового сезона Favbet лиги, который стартует уже 21 августа, а также поединок за Суперкубок Украины 25 августа пройдут без зрителей. Такое решение приняло Министерство здравоохранения, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, сообщает SportArena.
Ранее, напомним, Минздрав разрешил заполнять трибуны стадионов во время футбольных матчей на 25%. Три поединка после возобновления чемпионата – встречи плей-офф за право играть в Лиге Европы прошли со зрителями.



Теги: Украина, футбол, запрет, болельщик, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх