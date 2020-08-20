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Украинским болельщикам снова запретили посещать футбольные матчи
20.08.2020 17:00
Первые туры нового сезона Favbet лиги, который стартует уже 21 августа, а также поединок за Суперкубок Украины 25 августа пройдут без зрителей. Такое решение приняло Министерство здравоохранения, учитывая ухудшение эпидемиологической ситуации в стране, сообщает SportArena.
Ранее, напомним, Минздрав разрешил заполнять трибуны стадионов во время футбольных матчей на 25%. Три поединка после возобновления чемпионата – встречи плей-офф за право играть в Лиге Европы прошли со зрителями.
Теги: Украина, футбол, запрет, болельщик, COVID-19
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