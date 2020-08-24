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"Бавария" в шестой раз выиграла Лигу чемпионов (ВИДЕО)
24.08.2020 09:00
Мюнхенская "Бавария" одержала победу над ПСЖ в финале Лиги чемпионов, который прошел в Лиссабоне на стадионе Да Луш, сообщает Корреспондент.net.
Единственный гол в этой игре был забит на 59-й минуте. Киммих перед штрафной принял мяч и прекрасной передачей нашел на дальнем углу Комана. Кингсли пробил головой с отскоком от газона, не оставив шансов Навасу.
Следует отметить, что для "Баварии" это уже шестая победа в Лиге чемпионов.
Теги: Лига Чемпионов, финал, Бавария
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