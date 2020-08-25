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Букмекеры определили фаворита матча за Суперкубок Украины
25.08.2020 11:00
Сегодня, 25 августа, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют на НСК «Олимпийский» матч за Суперкубок Украины, сообщает Sport.ua.
Букмекеры дают больше шансов донецкому клубу. На победу «оранжево-черных» можно поставить с коэффициентом 1.91, на ничью - 3.7, поражение оценено в 3.9.
Матч начнется в 21:00 по Киеву. Телетрансляция запланирована на канале "Украина".
Теги: футбол, прогноз, букмекер, Суперкубок Украины
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