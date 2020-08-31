Киевское "Динамо" узнало первого соперника в Лиге чемпионов - 2020/21

31.08.2020 14:00

Сегодня, 31 августа, состоялась жеребьевка третьего квалифай-раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21. Своего соперника в первой игре новой кампании евротурнира получило киевское "Динамо", сообщает ТСН.

"Бело-синие" сыграют дома с АЗ "Алкмар". Матчи этой стадии состоятся 15 и 16 сентября, точные дата и время игры киевлян станут известны позже.

В этом сезоне квалификация Лиги чемпионов до раунда плей-офф играется в формате одноматчевых поединков из-за пандемии коронавируса. Матчи пройдут без зрителей.

Если потребуется, будет проводиться дополнительное время и серия 11-метровых.

Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравшие попадут в раунд плей-офф или групповой этап Лиги Европы.

В групповом этапе Лиги чемпионов Украину представит донецкий "Шахтер", который вышел напрямую, как чемпион страны.