Украина - Швейцария: анонс и прогноз на стартовый матч в Лиге наций

03.09.2020 14:00

Сегодня сборная Украины стартует в высшем дивизионе Лиги наций матчем против команды Швейцарии. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть поединок можно на каналах "Футбол 1" и ТРК "Украина", сообщает РБК-Украина.

Букмекеры ярко выраженного фаворита в грядущем противостоянии не видят. Ставки на победу команды Андрея Шевченко принимаются с коэффициентом 2,35, для сравнения, успех сборной Швейцарии оценивается в 3,00. Немного выше котировка на ничейный исход - 3,10.

По мнению специалистов, матч будет не очень результативным. Наиболее вероятный счет - минимальная ничья 1:1. Коэффициент на такой исход встречи составляет 5,50. Менее вероятной считается победа Украины со счетом 1:0 - 7,50, в то время как минимальная победа швейцарцев оценена в 8,00.