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Испания - Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги Наций
05.09.2020 13:00
В воскресенье, 6 сентября, сборная Испании в Мадриде на стадионе имени Альфредо ди Стефано примет национальную команду Украины в рамках второго тура элитного дивизиона Лиги Наций, сообщает ZN.
Букмекеры считают безоговорочным фаворитом матча Испанию - на победу "красной фурии" принимаются ставки с коэффициентом 1.50. Триумф "сине-желтых" оценен коэффициентом 6.50. Ничья - 4.30.
Напомним, что после победы в первом туре над командой Швейцарии, сборная Украины лидирует в группе А дивизиона А Лиги наций. У нашей сборной в активе три очка, а Германия и Испания набрали по одному пункту.
Теги: Украина, Испания, прогноз, букмекер, Лига Наций
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