Испания - Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги Наций

05.09.2020 13:00

В воскресенье, 6 сентября, сборная Испании в Мадриде на стадионе имени Альфредо ди Стефано примет национальную команду Украины в рамках второго тура элитного дивизиона Лиги Наций, сообщает ZN.

Букмекеры считают безоговорочным фаворитом матча Испанию - на победу "красной фурии" принимаются ставки с коэффициентом 1.50. Триумф "сине-желтых" оценен коэффициентом 6.50. Ничья - 4.30.

Напомним, что после победы в первом туре над командой Швейцарии, сборная Украины лидирует в группе А дивизиона А Лиги наций. У нашей сборной в активе три очка, а Германия и Испания набрали по одному пункту.