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Испания разгромила Украину во втором туре Лиги Наций (ВИДЕО)

07.09.2020 10:00
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Испания разгромила Украину во втором туре Лиги Наций (ВИДЕО)

Во втором туре Лиги наций УЕФА-2020/21 футболисты сборной Украины в Мадриде уступили национальной команде Испании со счетом 0:4, сообщает Укринформ.
Авторами голов на арене Альфредо Ди Стефано стали Серхио Рамос, который реализовал пенальти на 3-й минуте и отметился на 29-й, Анссумане Фати (32) и Ферран Торрес (84).
В параллельном поединке группы 4 Лиги А сборная Швейцарии в Базеле разошлась миром с командой Германии - 1:1.
Турнирное положение после двух туров: Испания - 4 очка, Украина - 3, Германия - 2, Швейцария - 1.
Следующий матч в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет 10 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве с немцами.



Теги: Украина, Испания, Лига Наций
 
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