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У 23 игроков хоккейного клуба "Донбасс" обнаружили коронавирус
08.09.2020 12:00
В Донецкой области коронавирус обнаружили у 23 игроков хоккейного клуба "Донбасс", сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.
"Поэтому минимум на две недели приостановлены матчи плей-оф Украинской хоккейной лиги, где донецкому клубу предстоит сыграть с белоцерковским "Белым барсом", — отметил глава области.
Теги: хоккей, заражение, ХК "Донбасс", COVID-19
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