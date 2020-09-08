У 23 игроков хоккейного клуба "Донбасс" обнаружили коронавирус

08.09.2020 12:00

В Донецкой области коронавирус обнаружили у 23 игроков хоккейного клуба "Донбасс", сообщил глава ДонОГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.

"Поэтому минимум на две недели приостановлены матчи плей-оф Украинской хоккейной лиги, где донецкому клубу предстоит сыграть с белоцерковским "Белым барсом", — отметил глава области.