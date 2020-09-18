Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Шведский легкоатлет побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (ВИДЕО)

18.09.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шведский легкоатлет побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (ВИДЕО)

Известнейший легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис поставил новый мировой рекорд в рамках прыжков с шестом, сообщает iSport.ua.
На одном из этапов Бриллиантовой лиги он прыгнул на 6,15 метров на открытом воздухе. Таким образом, спортсмен смог побить "вечный" рекорд Сергея Бубки – он смог выполнить прыжок на 6,14 метров в 1994 году.



Теги: Швеция, рекорд, Сергей Бубка, прыжки с шестом
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх