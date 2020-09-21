Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Шахтер не сумел обыграть Зарю (ВИДЕО)

21.09.2020 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Шахтер не сумел обыграть Зарю (ВИДЕО)

Заря и Шахтер сыграли вничью в центральном матче третьего тура Favbet Лиги, сообщает Спортарена.
Команды забили трижды уже к получасу игры. Горняки повели в счете благодаря голу Марлоса, на что Заря ответила мячами Владислава Кочергина и Владлена Юрченко, который реализовал пенальти.
Шахтер сумел сравнять счет в начале второго тайма — точный удар головой нанес Сергей Кривцов. После этого моментов было мало и ни одной из команд не удалось создать что-либо толковое у ворот соперника.
Заря после двух поражений набрала первое очко в нынешнем чемпионате. Шахтер же потерял первые баллы в сезоне, сейчас у действующего чемпиона 4 очка по итогам двух сыгранных матчей.



Теги: ничья, ФК "Шахтёр", ФК "Заря"
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх