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Гент - Динамо. Анонс и прогноз букмекеров
22.09.2020 15:00
В среду, 23 сентября, киевское "Динамо" сыграет на выезде с бельгийским "Гентом" в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов, сообщает ZN.
Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 2,85, в то время, как на успех бельгийцев можно сделать ставку с коэффициентом 2,55. Ничейный результат оценили в 3,20.
Прямая видеотрансляция игры в Украине состоится на телеканале "Футбол 2". Начало - в 22:00.
Ответный матч команды проведут 29 сентября в Киеве.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Динамо" Киев, анонс
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