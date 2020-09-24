Последние новости раздела
- Вышел официальный проморолик боя Усика и Чисоры (ВИДЕО)14:00
- "Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Гент - Динамо. Анонс и прогноз букмекеров15:00
- Шахтер не сумел обыграть Зарю (ВИДЕО)08:00
- Прогноз букмекеров на матч УПЛ Заря — Шахтер13:00
- Шведский легкоатлет побил "вечный" рекорд Сергея Бубки (ВИДЕО)08:00
- ФК "Шахтер" начал онлайн-продажу билетов на матч с "Зарей"12:00
- «Динамо» обыграло АЗ в квалификации Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- ФК "Заря" поздравил луганчан с Днем города15:00
- Зеленский наградил футболиста и волонтера Романа Зозулю орденом15:00
Вышел официальный проморолик боя Усика и Чисоры (ВИДЕО)
24.09.2020 14:00
Промоутерская компания Matchroom Boxing выпустила официальный проморолик боя между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, сообщает sportarena.com.
Поединок состоится 31 октября. Вероятным местом его проведения называлась арена O2 в Лондоне.
Для Усика бой с Чисорой станет вторым в супертяжелом весе. В дебютном бою, который состоялся прошлой осенью, украинец победил Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.
Чисора также не дрался с осени прошлого года, когда нокаутом в четвертом раунде одержал победу над Дэвидом Прайсом.
Теги: бокс, бой, Александр Усик
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"16:00
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий15:00
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города12:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе10:00
- "Госбанк ЛНР" начал выдавать кредиты физлицам15:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"11:00
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"09:00
- В Донецкой области - антирекорд COVID-1908:00
- В ООН оценили результаты перемирия на Донбассе17:00
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов 14:00
- Назван фильм-номинант на "Оскар" от Украины17:00
- 25 сентября "ДНР" откроет КПВВ "Еленовка"16:00
- В "ЛНР" анонсировали "горячую линию" по вопросам оформления пенсий15:00
- Вышел официальный проморолик боя Усика и Чисоры (ВИДЕО)14:00
- Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья13:00
- В Мариуполе готовятся отпраздновать 242-летие города12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 сентября11:00
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе10:00
- В России от коронавируса умер депутат Госдумы09:00
- "Динамо" выиграло у "Гента" первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- 5 правил выбора кондиционера: на что обращать внимание?14:00
- Домашнее насилие: время не молчать17:00
- Пушилин отказался открывать "границы" с Украиной и "ЛНР"
- На прямую линию с Пушилиным поступило более 1500 вопросов
- Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли почти 2400 человек
- На КПВВ "Новотроицкое" закрыли палаточный городок для "ночников"
- Резников объяснил суть амнистии на Донбассе
- В "ЛНР" ввели дополнительные карантинные ограничения
- Опубликовано видео строительства боевиками "ДНР" новых позиций под Горловкой
- Ситуация на КПВВ “Новотроицкое” и “Станица Луганская” 21 сентября
- Зеленский в ООН назвал три главных шага по урегулированию конфликта на Донбассе
- В Донецкой области - антирекорд COVID-19