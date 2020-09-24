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Вышел официальный проморолик боя Усика и Чисоры (ВИДЕО)

24.09.2020 14:00
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Вышел официальный проморолик боя Усика и Чисоры (ВИДЕО)

Промоутерская компания Matchroom Boxing выпустила официальный проморолик боя между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, сообщает sportarena.com.
Поединок состоится 31 октября. Вероятным местом его проведения называлась арена O2 в Лондоне.
Для Усика бой с Чисорой станет вторым в супертяжелом весе. В дебютном бою, который состоялся прошлой осенью, украинец победил Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.
Чисора также не дрался с осени прошлого года, когда нокаутом в четвертом раунде одержал победу над Дэвидом Прайсом.



Теги: бокс, бой, Александр Усик
 
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