Вышел официальный проморолик боя Усика и Чисоры (ВИДЕО)

24.09.2020 14:00

Промоутерская компания Matchroom Boxing выпустила официальный проморолик боя между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, сообщает sportarena.com.

Поединок состоится 31 октября. Вероятным местом его проведения называлась арена O2 в Лондоне.

Для Усика бой с Чисорой станет вторым в супертяжелом весе. В дебютном бою, который состоялся прошлой осенью, украинец победил Чазза Уизерспуна в седьмом раунде.

Чисора также не дрался с осени прошлого года, когда нокаутом в четвертом раунде одержал победу над Дэвидом Прайсом.