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Динамо — Гент: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
29.09.2020 17:00
Сегодня, 29 сентября, Динамо примет на своем поле Гент в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает Football.ua.
Киевляне одержали победу в выездной встрече с "буйволами" со счетом 2:1 и теперь имеют неплохие шансы пробиться в групповой этап турнира.
Преимущество в этой дуэли букмекеры отдают украинскому клубу. Так, на победу Динамо установлен коэффициент 1,81. Коэффициент на победу бельгийцев составляет 4,4, а на ничью – 3,7.
Матч Динамо – Гент состоится в Киеве на НСК Олимпийский и начнется в 22:00. ТВ-трансляция будет доступна на телеканале «Футбол 1».
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Динамо" Киев
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