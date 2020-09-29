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УАФ утвердила протокол проведения матчей в условиях карантина
Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) на официальном уровне утвердил протокол проведения матчей в условиях карантина, передает Укринформ.
Как сообщает пресс-служба ассоциации, поединки могут организовывать регионы, где проведению встреч не мешают ограничения со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.
Отмечается, что в "зеленой" и "желтой" карантинных зонах на матчах один человек должен занимать пять квадратных метров площади стадиона. В "оранжевой" и "красной" зонах на аренах могут находиться не более 220-ти человек - максимальное число для матчей при пустых трибунах.
На трибунах должна соблюдаться дистанция в полтора метра между зрителями, а соседние места должны оставаться свободными. На стадион могут быть допущены не более 25-ти процентов зрителей от общей вместительности арены.
Теги: Украина, футбол, стадион, карантин, болельщик
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