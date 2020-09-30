Киевское "Динамо" уверенно вышло в групповой этап ЛЧ (ВИДЕО)

30.09.2020 10:00

Киевское "Динамо" впервые с 2016 года сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. В ответной игре плей-офф квалификации турнира столичная команда обыграла бельгийский "Гент" со счетом 3:0 (первый матч 2:1), сообщает "Апостроф".

В первом тайме точными ударами в ворота бельгийцев отличились Виталий Буяльский и Карлос де Пена (с пенальти). Уже к перерыву гостям для выхода в группу нужно было забивать минимум три мяча, что выглядело практически нереальным.

Во второй половине арбитр назначил еще один пенальти в ворота гостей и приговор судьи реализовал Жерсон Родригеш, установив окончательный счет в матче.