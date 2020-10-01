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Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет

01.10.2020 15:00
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Легендарный форвард донецкого "Шахтера" умер в возрасте 48 лет

В ночь на 1 октября на 49-м году жизни из-за проблем с сердцем скончался бывший нападающий донецкого "Шахтера" Сергей Ателькин. Об этом сообщил гендиректор "горняков" Сергей Палкин на своей странице в Фейсбуке, передает телеканал 112 Украина.
"Сегодня утром пришло грустное сообщение: не стало легендарного футболиста "Шахтера" Сергея Ателькина. Харизматичный игрок с сильным характером и умением забивать важнейшие мячи – таким мы помним его на поле. Невероятно добрый и светлый человек, всегда готовый прийти на помощь – таким он был в жизни. Светлая память Сергею Ателькину. Его имя всегда будет в истории "Шахтера" и сердцах болельщиков. Искренние соболезнования его семье и друзьям", – написал Палкин.
Сергей Ателькин играл в "Шахтере" в 1990-1997 и 1999-2002 годах. Забил 82 гола в 265 матчах в составе "горняков". Вместе с командой в сезоне 2001/2002 стал чемпионом Украины.



Теги: футбол, форвард, Сергей Ателькин, ФК "Шахтёр"
 
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