Стал известен календарь игр украинских клубов в Лиге чемпионов

03.10.2020 10:00

УЕФА опубликовал официальный календарь игр группового этапа Лиги чемпионов, в котором Украину представят киевское Динамо и донецкий Шахтер, сообщает Корреспондент.net.

В первом туре Динамо 20 октября дома сыграет с Ювентусом, а на следующий день Шахтер проведет свой поединок против мадридского Реала на Сантьяго Бернабеу.

Полный календарь Динамо:

20 октября 19:55 Динамо - Ювентус

28 октября 22:00 Ференцварош - Динамо

4 ноября 22:00 Барселона - Динамо

24 ноября 22:00 Динамо - Барселона

2 декабря 22:00 Ювентус - Динамо

8 декабря 22:00 Динамо - Ференцварош

Полный календарь Шахтера:

21 октября 19:55 Реал — Шахтер

27 октября 22:00 Шахтер — Интер

3 ноября 19:55 Шахтер — Боруссия М

25 ноября 19:55 Боруссия М — Шахтер

1 декабря 19:55 Шахтер — Реал

9 декабря 22:00 Интер — Шахтер.