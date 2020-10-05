Донецкий "Шахтер" в полном составе ушел на самоизоляцию

05.10.2020 08:00

Вратарь Шахтера Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба команды, передает iSport.ua.

Футболисты прошли ПЦР-тестирование накануне отъезда в расположение сборной Украины. Опасную болезнь обнаружили в организме обоих игроков.

Также коронавирус подтвердился у двоих сотрудников клуба. Отмечается, что Шахтер в полном составе ушел на самоизоляцию.

В ближайшее время все футболисты, тренеры и сотрудники первой команды пройдут дополнительное тестирование, после которого будут определены дальнейшие действия.