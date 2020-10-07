Шевченко вызвал в сборную 45-летнего Шовковского

07.10.2020 14:30

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский вошел в заявку национальной команды на товарищеский матч с Францией, сообщает SportArena.

Из-за положительных тестов на коронавирус у Андрея Лунина и Юрия Панькива, а ранее - у Андрея Пятова, единственным здоровым вратарем сборной остался Георгий Бущан.

УАФ отмечает, что к помощи Шовковского прибегнут только в том случае, если положительный тест на коронавирус сдаст Бущан.

Регламент УЕФА позволяет заявить на матч игроков без профессиональных контрактов, но с паспортом соответствующей страны.

Профессиональную карьеру Шовковский завершил в декабре 2016 года. За Динамо он провел больше 360 матчей, в сборной Украины — 92 игры.