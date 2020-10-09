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В донецком «Шахтере» выявили новые случаи COVID-19

09.10.2020 12:00
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В донецком «Шахтере» выявили новые случаи COVID-19

По итогам повторного тестирования «Шахтера» на COVID-19 выявлено 9 игроков и 9 человек персонала первой команды с положительными результатами. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».
«По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию. У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых – в легкой форме», – говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций. Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.



Теги: заражение, ФК "Шахтёр", COVID-19
 
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