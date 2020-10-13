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Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций Украина - Испания
13.10.2020 11:00
Во вторник, 13 октября, в Киеве состоится матч группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Испании, сообщает ZN.UA.
Букмекеры считают явным фаворитом противостояния гостевую команду. Успех испанцев оценивается в 1,50, а на победу Украины ставки принимаются с коэффициентом 5,90. Ничейный результат - 4,90.
После трех туров Лиги наций команда Андрея Шевченко набрала три очка. Украинская сборная обыграла Швейцарию (2:1), а также уступила Испании (0:4) и Германии (1:2). На счету испанцев семь очков и первое место в группе 4 Лиги А.
В прямом эфире матч между Украиной и Испанией покажут телеканалы Украина и Футбол 1. Трансляция начнется в 21:45 по киевскому времени.
Теги: Украина, Испания, прогноз, букмекер, Лига Наций
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