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"Шахтер" получил результаты тестов на коронавирус перед матчем с "Реалом"
19.10.2020 11:00
Директор медицинского департамента "Шахтера" Дмитрий Скибинский рассказал, что команда провела тесты на коронавирус перед матчем ЛЧ с "Реалом", и сообщил их результаты, передает Sport.ua.
"Сегодня мы провели обязательное тестирование для УЕФА. Все результаты отрицательные. Испания не требует тестирования за день до матча, только Германия. Достаточно теста, который был не позже, чем за 3 дня до встречи", - сказал он.
Матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Шахтером" состоится 21 октября в Мадриде.
Теги: тест, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид), COVID-19
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