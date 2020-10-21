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Букмекеры «похоронили» «Шахтер» перед матчем с «Реалом»
21.10.2020 14:00
Сегодня, 21-го октября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» примет донецкий «Шахтер», передает Sport.ua.
Букмекеры совсем не верят в «Шахтер». На победу «Реала» дают коэффициенты 1,27-1,29, на победу «горняков» — фантастические 11. Ничья оценивается коэффициентами 6,30-6,50.
Как бы там ни было, «Шахтеру» предстоит серьезный бой. Шансов на успех у «горняков» немного, но и «Реал» сейчас далек от пика своей формы. Если удача будет на стороне украинской команды, она сможет этим воспользоваться.
Начнется поединок на «Сантьяго Бернабеу» в 19:55. Видеотрансляция в Украине - "Футбол 2", Oll.tv, MEGOGO.
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр", Реал (Мадрид)
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