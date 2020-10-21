Последние новости раздела
- "Динамо" проиграло "Ювентусу" стартовый матч Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Болельщикам разрешили присутствовать на матче Динамо - Ювентус09:00
- "Шахтер" получил результаты тестов на коронавирус перед матчем с "Реалом"11:00
- Ломаченко сенсационно проиграл Лопесу (ВИДЕО)09:00
- Букмекеры сделали прогноз на бой Ломаченко — Лопес17:00
- Матч "Шахтер" – "Львов" пройдет без зрителей14:00
- Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций УЕФА (ВИДЕО)09:00
- Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги наций Украина - Испания11:00
- Украина уступила Германии в матче Лиги наций (ВИДЕО)10:00
- Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Германия17:00
"Динамо" проиграло "Ювентусу" стартовый матч Лиги чемпионов (ВИДЕО)
21.10.2020 08:00
Киевское "Динамо" проиграло матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2, сообщает Цензор.НЕТ.
Победу чемпиону Италии во вторник на НСК "Олимпийский" принес дубль форварда Альваро Мораты во втором тайме.
В этой группе также играют испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".
Теги: Лига Чемпионов, ФК "Динамо" Киев, Ювентус
Читайте также:
- Динамо — Гент: прогноз букмекеров на матч квалификации Лиги чемпионов
- Киевское "Динамо" уверенно вышло в групповой этап ЛЧ (ВИДЕО)
- Букмейкеры дали прогноз на матч "Динамо" - "Янг Бойз"
- Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов Брюгге – Динамо
- Стал известен календарь игр украинских клубов в Лиге чемпионов
- "Динамо" уверенно обыграло "Янг Бойз" в первом матче
- Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон16:00
- На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва14:00
- 19 октября через гуманитарный коридор в Еленовке проследовало 137 человек12:00
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"11:00
- В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией10:00
- Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами15:00
- Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине13:00
- ГК «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу»12:15
- "Минздрав ДНР" признал нехватку лекарств в аптеках10:00
- У Зеленского заявили о начале разработки украинской вакцины от коронавируса11:00
- Приехавшего в Киев российского пропагандиста выдворили из Украины10:00
- Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений перемирия на Донбассе за сутки09:00
- "Динамо" проиграло "Ювентусу" стартовый матч Лиги чемпионов (ВИДЕО)08:00
- Завтра 120 "слуг народа" отправятся на Донбасс16:30
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон16:00
- КМИС узнал мнение украинцев о создании свободной экономической зоны на Донбассе15:00
- На МКАДе попал в ДТП рейсовый автобус Луганск-Москва14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 октября13:00
- 19 октября через гуманитарный коридор в Еленовке проследовало 137 человек12:00
- Строительство и весовой контроль. Что происходит на украинских дорогах?17:00
- Удаленная работа: плюсы, минусы и правовое регулирование13:00
- Вакцинация во время пандемии коронавируса. Главные правила16:00
- «Доступные кредиты» через полгода: результаты и перспективы11:00
- Онлайн казино: как работает программа лояльности19:00
- Как выбрать очиститель воздуха в офис?15:00
- Слава и призы ассоциируются с онлайн казино Кинг16:30
- Топ производителей детских колясок14:30
- Украина на 29-м году независимости17:00
- Перемирие на Донбассе: особенности и дальнейшие шаги16:00
- Российские пограничники перестали пропускать украинцев с ID-картами
- ГК «Нафтогаз України» стала постачальником «останньої надії» для клієнтів «Донецькоблгазу»
- В Донецке показали проект восстановления дворца молодежи "Юность"
- В "ДНР" официально начался отопительный сезон
- "Минздрав ДНР" признал нехватку лекарств в аптеках
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября
- "Укрзализныця" прекращает продажу билетов из ряда городов
- В "ДНР" озвучили количество больных пневмонией
- Делегация ООН проверила ход строительства новых КПВВ на Луганщине
- Жители оккупированных территорий смогут бесплатно смотреть украинские спутниковые телеканалы