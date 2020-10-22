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Лестер — Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы
22.10.2020 17:00
В четверг, 22-го октября, Заря сыграет первый поединок в групповом этапе Лиги Европы, отправившись на выезд к Лестеру, сообщает football.ua.
Значительное преимущество букмекеры отдают англичанам. На победу "лис" предлагается коэффициент 1,29.
Победа подопечных Скрипника представлена коэффициентом 14,00. Ничейный результат оценен в 5,30.
Матч Лестер — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. Украинские болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале Футбол 2 и OLL.TV.
Теги: прогноз, букмекер, Лига Европы, ФК "Заря"
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