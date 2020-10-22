Лестер — Заря: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

22.10.2020 17:00

В четверг, 22-го октября, Заря сыграет первый поединок в групповом этапе Лиги Европы, отправившись на выезд к Лестеру, сообщает football.ua.

Значительное преимущество букмекеры отдают англичанам. На победу "лис" предлагается коэффициент 1,29.

Победа подопечных Скрипника представлена коэффициентом 14,00. Ничейный результат оценен в 5,30.

Матч Лестер — Заря начнется в 22:00 по киевскому времени. Украинские болельщики смогут посмотреть поединок на телеканале Футбол 2 и OLL.TV.