Шахтер одержал историческую победу над Реалом (ВИДЕО)

22.10.2020 08:00

В 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Мадриде обыграл местный "Реал" со счетом 3:2. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу горняков. Голы на счету Тете (29 минута) , Варана, (33, автогол) и Соломона (42).

После перерыва "Реал" два мяча отыграл - забили Модрич (54) и Винисиус (59).

В компенсированное судьей время VAR отменил гол испанцев из-за положения вне игры у Винисиуса.

"Горняки" стали первой украинской командой с 1999 года, которая сумела одолеть "галактикос".

В том легендарном матче киевское "Динамо" во главе с Валерием Лобановским благодаря победе над "Реалом" (2:0) сумело выйти в полуфинал турнира.

Кроме того, донецкий "Шахтер" впервые в истории обыграл "Реал". Ранее они дважды встречались на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2015/16. Тогда испанцы дважды победили "горняков".