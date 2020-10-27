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Шахтер — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

27.10.2020 10:00
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Шахтер — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Сегодня, 27-го октября, на НСК Олимпийский состоится поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер померится силами с Интером, сообщает Football.ua.
В прямом эфире поединок между украинской и итальянской командами покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.



Теги: Лига Чемпионов, Интер, ФК "Шахтёр"
 
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