Шахтер — Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

27.10.2020 10:00

Сегодня, 27-го октября, на НСК Олимпийский состоится поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором Шахтер померится силами с Интером, сообщает Football.ua.

В прямом эфире поединок между украинской и итальянской командами покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55 по киевскому времени.