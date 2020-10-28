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Лига чемпионов: "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и возглавил группу В

28.10.2020 08:00
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Лига чемпионов: "Шахтер" сыграл вничью с "Интером" и возглавил группу В

В рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер в Киеве сыграл вничью с миланским Интером, сообщает Football.ua.
Во втором матча квартета B Боруссия М разошлась миром с Реалом — 2:2.
После этих результатов украинская команда вырвалась в единоличные лидеры группы. На втором и третьем местах с двумя очками находятся Боруссия М и Интер, а Реал с одним пунктом занимает последнюю строчку таблицы.



Теги: Лига Чемпионов, Интер, ФК "Шахтёр"
 
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