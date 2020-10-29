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"Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)

29.10.2020 08:00
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"Динамо" на последних минутах упустило победу над "Ференцварошем" (ВИДЕО)

Во 2 туре группового этапа Лиги чемпионов выездной матч киевского "Динамо" против венгерского "Ференцвароша" закончился со счетом 2:2. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
После первого тайма динамовцы вели со счетом 2:0. Голы на счету Цыганкова (28 минута, с пенальти) и Де Пены (41).
Во втором тайме "Ференцварош" смог отыграться. На 59 минуте отличился Нгуэн, на 90 минуте Боли.
На 86 минуте за вторую желтую карточку с поля был удален капитан "Динамо" Сидорчук.



Теги: Лига Чемпионов, ничья, ФК "Динамо" Киев
 
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