Заря – Брага: прогноз на матч Лиги Европы

29.10.2020 17:00

Матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы Заря – Брага состоится сегодня, 29 октября, в Запорожье на Славутич-Арене, сообщает Футбол 24.

Специалисты британской конторы William Hill фаворитом противостояния считают португальцев. На победу Браги можно поставить с хорошим коэффициентом 1,80. Потенциальный успех луганчан оценили значительно более высоким баллом – 4,33. На ничьей тоже можно неплохо заработать – 3,70.

Австрийские букмекеры из Bwin предложили похожи цифры. Правда, здесь еще меньше верят в победу Зари. На победу "бело-черных" можно поставить с коэффициентом 4,60. Возможная победа Браги оценена хорошим коэффициентом – 1,72. А на ничью можно поставить с таким же баллом 3,70.

Напомним, что первые матчи команд в групповом этапе нынешней Лиги Европы завершились с одинаковым счетом – 3:0. Правда, португальцы свой поединок против АЕКа выиграли, а подопечные Виктора Скрипника на выезде проиграли Лестеру.

В прямом эфире игру покажет телеканал Футбол 1. Трансляция начнется в 19:50, а непосредственно сам матч – в 19:55.