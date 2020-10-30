Букмекеры сделали прогноз на бой Усик – Чисора

30.10.2020 15:00

31 октября в Лондоне на стадионе "Уэмбли" состоится поединок в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО), сообщает ZN.

Букмекеры считают Усика явным фаворитом предстоящего боя. На победу украинского боксера можно поставить с коэффициентом 1,12, на победу британца - 5,55, ничья оценивается – в 29,00.

Победа Усика решением судей оценивается коэффициентом 2,22, а досрочная победа от украинца - 2,00.

На нокаут от Чисоры дается коэффициент 6,50, а победа британца по очкам считается крайне маловероятной - коэффициент 23,00.