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Усик победил Чисору единогласным решением судей (ВИДЕО)

01.11.2020 09:00
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Усик победил Чисору единогласным решением судей (ВИДЕО)

Украинский боксер супертяжелого веса Александр Усик (18-0, 13 КО) победил британца Дерека Чисору (32-10, 23 КО) в непростом поединке в Лондоне, сообщает Korrespondent.net.
Чисора с первых минут первого раунда бросился на украинца, вынудив где-то выживать. Александр оказался под "обстрелом" ударом Чисоры, который не стеснялся при попустительстве рефери одной рукой держать украинца, а другой пробивать.
Усик выдержал стартовое давление Чисоры, который уже со второго раунда начал уставать, а где-то с четвертого просто начал как танк прямолинейно и бесхитростно идти на украинца. Александр больше работал на ногах, уходя от атак соперника и работая на контратаках.
В четвертом раунде украинец побывал на полу, но рефери решил, что не от удара, поэтому там был не нокдаун.
Дав вымахаться сопернику, Усик выровнял бой, а в седьмом раунде где-то даже потряс Чисору и перехватил инициативу, доминируя в восьмом раунде.
Собрав все свои силы, в девятой трехминутке Чисора вновь включился и вынудил Усика сосредоточить свое внимание на защите. Но дальше вновь все прошло при преимуществе Александра, хотя Чисора продолжал идти вперед, размахивая руками, надеясь поймать такими ударами фаворита.
В целом, Чисора серьезно проверил Усика, нанес ему достаточное количество ударов, которые тот с честью выдержал. Бой прошел в высоком темпе, Чисора до последнего шел вперед на морально-волевых качествах, пытаясь поймать ударом, а Усик продолжал больше двигаться на ногах.
По итогам тяжелого 12-раундового поединка Усик победил единогласным решением судей – 117-112, 115-113, 115-113 и завоевал титул WBO Inter-Continental Heavy.



Теги: бокс, победа, Александр Усик
 
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