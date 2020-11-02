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Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"

02.11.2020 08:00
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Минздрав запретил болельщикам присутствовать на матче "Шахтёр" – "Боруссия"

Матч "Шахтер" – "Боруссия"( Менхенгладбах) пройдет без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба "горняков", передает UA-Футбол.
Такое решение было принято министерством охраны и здоровья из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. МОЗ отозвало своё письмо от 26 октября, согласно которому болельщикам разрешалось посещать спортивные мероприятия.
Напомним, "Шахтер" примет "Боруссию" во вторник на стадионе НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55.



Теги: запрет, Минздрав, болельщик, ФК "Шахтёр"
 
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