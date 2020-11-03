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Шахтер — Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

03.11.2020 09:00
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Шахтер — Боруссия М: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Сегодня Шахтер проведет домашнюю встречу с гладбахской Боруссией в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает Football.ua.
Небольшое преимущество в этой дуэли букмекеры отдают немецкому клубу. Так, компания  дает на победу Боруссии М коэффициент 2,39.
Успех Шахтера в этом поединке оценивается коэффициентом 2,9. Шансы на ничью в матче составляют 3,7.
Ранее "горняки" встречались с гладбахским клубом лишь в товарищеском матче в 2009 году и победили со счетом 3:0.
Матч Шахтер – Боруссия М состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 1. Начало встречи запланировано на 19:55.



Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр", Боруссия
 
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