Заря — АЕК: анонс и прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

05.11.2020 15:00

Сегодня, 5 ноября, луганская Заря сойдется в противостоянии с афинским АЕКом в поединке третьего тура группового этапа Лиги Европы. Букмекерские компании считают, что шансы на успех у команд приблизительно равны, сообщает football.ua.

Так, на потенциальную победу Зари коэффициент составляет 2,85, а вероятность успеха АЕКа оценивается показателем 2,60. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,35.

Поединок Заря – АЕК начнется в 22:00 на Славутич-Арене в Запорожье, однако из-за карантина болельщиков на стадион не пустят. А в прямом эфире игру можно будет посмотреть на канале "Футбол 2", начиная с 21:50.